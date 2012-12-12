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Dr.Pordit İle Tanışın Saçlarınızla Barışın Dünyanın En Kaliteli Saç Bakım Seti İle Tanışın !

Dr.Pordit İle Tanışın Saçlarınızla Barışın Dünyanın En Kaliteli Saç Bakım Seti İle Tanışın !

Dr Pordit Saç Bakım Seti Faydaları

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Saç dökülmesi, saçların zayıflaması ve incelmesi gibi farklı sebeplerden oluşan bir çeşit hastalıktır. Her yetişkinin, saçı dökülür. Herhangi bir nedenle bu sayı fazlalaştığı zaman mutlak bir dökülme söz konusu olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Saç dökülmesinde yaşanan artışı, sabahları yastığınızda ya da duştan sonra dökülen saçlarınızı kontrol ederek çok kolay anlayabilirsiniz. Yine saçlarınızı tararken ya da şekil verirken kendi kendinize bir sayı belirleyebilirsiniz. Sonrasında ise bu sayıdaki ufak bir değişiklik bile dikkatinizi çekecektir. Saç kaybı, bireyin psikolojisinde önemli bir sorun yaratır. Bir erkeğin ve kadının en büyük aksesuarı saçlarıdır. Güzel, gür ve bakımlı saçlar her zaman, her ortamda dikkat çeker. Sizi olduğunuzdan şık, bakımlı ve gösterişli yapar. Bu yüzden öz güven yüksekliğinde sağlıklı saçlar çok önemlidir. Kişilerin saç dökülmeleri çoğaldığı zaman psikolojik sorunlar da başlar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen saç dökülmesinin tıbbi adı “Androgenetik Alopesi” dir. Erkeklerde buna ek olarak “erkek kökenli kellik” olarak da adlandırılır. Saç çizgisi zaman içerisinde geriye gider ve seyrelmeler başlar. Genellikle ön hat denilen saçın üst bölgesi dökülür. Kadınlarda ise her bölgeden dökülme aynı anda meydana gelir. Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni vardır. Bunların başında menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, hamilelik, tiroid  hormonları, stres, psikolojik sorunlar gibi hormonlarda dengesizlik yaratan durumlar gelir. Ayrıca yüksek ateşli hastalıklar, hatalı beslenme, vitamin eksikliği, kansızlık, demir-çinko-biotin eksikliği, diyet yapmak, çeşitli saç hastalıkları (Seboraid dermotit, Tinea capitis adı verilen kafa derisinin mantar hastalığı gibi), çok sık saç boyatmak ve fön çektirmek de saçın dökülmesine sebep olabilir. En yaygın saç dökülme şeklidir. Başın üst kısmında başlar ve zamanla ön hat çizgisi kaybolur. Saçlar incelmeye başlar. Böylelikle bu bölge kelleşir. Bu süreç uzun süre devam eder ve sadece ensede biraz saç kalır. Sonyıllarda erkek saç dökülmeleri 18’ li yaşlara kadar inmiştir. Bu tarzdaki saç dökülmesinin en büyük sebebi bir androjen hormonu olan testesteronun değişim göstermesidir. Testesteron, 5-Alfa Redüktaz adıyla bilinen bir enzim ile birlikte Dihidro testestorona (DHT) dönüşür. Bu hormon saçlara sinyaller gönderir ve saçların güçsüzleşmesine, seyrekleşmesine neden olur. Erken teşhis, bu sebeplerin hepsini yavaşlatır ya da durdurur. Erkeklerde saç dökülme oranı yüzde 80 oranındadır. DrPordit Saç Bakım Setini Kulanmanızı tavsiye ederiz.

ABDULLAH ÇİMEN

Merhabalar ben 2015 yılında 4000 Ad saç ekimi yaptım cildim ve saç dibim aşırı derecede yağlanıyordü ekmiş olduğum 4000 ad saçlar bir çoğu tekrar döküldü ve www.haber7.com Dr.pordit reklamını gördüm ve aradım bu Dr.Pordit faydasını görebilmek için kaç set kullanmamız yeterli 5 set Dr.Pordit yeterli dediler bende siparişimi verdi kargo geldi ve Dr.Pordit 3 cü sete sarı tüyler çıkmaya başladı ben sadece saç dökulmemi durdurmak için almıştım cildim deki yağı bitirdi ve saçım çıkmaya başladı bu nedenle bitkisel saç bakım daha kaliteli olduğuna kanat getirdim ve herkese saç ekimi yapmasınlar Dr pordit saç bakım setini kullansınlar

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Osman Sönmez

Yoğun Bir saç dökülmesi problemiyle Ankara GATA Dermotoloji Profesörü Zafer Kurumlu’ya muayene oldum. 3 Set bu üründen bana reçete etti, düzenli bir şekilde kullım. Saç dökülmem durduğu gibi mevcut saçlarım kalınlaştı ve saçlarım hızlı bir şekilde uzamaya başladı. Profesör Doktor Zafer Kurumlu’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca hızlı ve güvenilir bir şekilde sitenizden bu ürünü sipariş verdim. 1 Gün içinde elime ulaştırdınız, tüm arkadaşlarıma ve akrabalarıma saç dökülmesi konusunda yakınmalarını anlattıkları zaman doğrudan Dr.Pordit kullanmalarını öğütlüyorum

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