Dr.Pordit İle Tanışın Saçlarınızla Barışın Dünyanın En Kaliteli Saç Bakım Seti İle Tanışın !

Saç dökülmesi, saçların zayıflaması ve incelmesi gibi farklı sebeplerden oluşan bir çeşit hastalıktır. Her yetişkinin, saçı dökülür. Herhangi bir nedenle bu sayı fazlalaştığı zaman mutlak bir dökülme söz konusu olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Saç dökülmesinde yaşanan artışı, sabahları yastığınızda ya da duştan sonra dökülen saçlarınızı kontrol ederek çok kolay anlayabilirsiniz. Yine saçlarınızı tararken ya da şekil verirken kendi kendinize bir sayı belirleyebilirsiniz. Sonrasında ise bu sayıdaki ufak bir değişiklik bile dikkatinizi çekecektir. Saç kaybı, bireyin psikolojisinde önemli bir sorun yaratır. Bir erkeğin ve kadının en büyük aksesuarı saçlarıdır. Güzel, gür ve bakımlı saçlar her zaman, her ortamda dikkat çeker. Sizi olduğunuzdan şık, bakımlı ve gösterişli yapar. Bu yüzden öz güven yüksekliğinde sağlıklı saçlar çok önemlidir. Kişilerin saç dökülmeleri çoğaldığı zaman psikolojik sorunlar da başlar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen saç dökülmesinin tıbbi adı “Androgenetik Alopesi” dir. Erkeklerde buna ek olarak “erkek kökenli kellik” olarak da adlandırılır. Saç çizgisi zaman içerisinde geriye gider ve seyrelmeler başlar. Genellikle ön hat denilen saçın üst bölgesi dökülür. Kadınlarda ise her bölgeden dökülme aynı anda meydana gelir. Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni vardır. Bunların başında menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, hamilelik, tiroid hormonları, stres, psikolojik sorunlar gibi hormonlarda dengesizlik yaratan durumlar gelir. Ayrıca yüksek ateşli hastalıklar, hatalı beslenme, vitamin eksikliği, kansızlık, demir-çinko-biotin eksikliği, diyet yapmak, çeşitli saç hastalıkları (Seboraid dermotit, Tinea capitis adı verilen kafa derisinin mantar hastalığı gibi), çok sık saç boyatmak ve fön çektirmek de saçın dökülmesine sebep olabilir. En yaygın saç dökülme şeklidir. Başın üst kısmında başlar ve zamanla ön hat çizgisi kaybolur. Saçlar incelmeye başlar. Böylelikle bu bölge kelleşir. Bu süreç uzun süre devam eder ve sadece ensede biraz saç kalır. Sonyıllarda erkek saç dökülmeleri 18’ li yaşlara kadar inmiştir. Bu tarzdaki saç dökülmesinin en büyük sebebi bir androjen hormonu olan testesteronun değişim göstermesidir. Testesteron, 5-Alfa Redüktaz adıyla bilinen bir enzim ile birlikte Dihidro testestorona (DHT) dönüşür. Bu hormon saçlara sinyaller gönderir ve saçların güçsüzleşmesine, seyrekleşmesine neden olur. Erken teşhis, bu sebeplerin hepsini yavaşlatır ya da durdurur. Erkeklerde saç dökülme oranı yüzde 80 oranındadır.

