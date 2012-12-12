Dr.Pordit İle Tanışın Saçlarınızla Barışın Dünyanın En Kaliteli Saç Bakım Seti İle Tanışın !

ABDULLAH ÇİMEN
Merhabalar ben 2015 yılında 4000 Ad saç ekimi yaptım cildim ve saç dibim aşırı derecede yağlanıyordü ekmiş olduğum 4000 ad saçlar bir çoğu tekrar döküldü ve www.haber7.com Dr.pordit reklamını gördüm ve aradım bu Dr.Pordit faydasını görebilmek için kaç set kullanmamız yeterli 5 set Dr.Pordit yeterli dediler bende siparişimi verdi kargo geldi ve Dr.Pordit 3 cü sete sarı tüyler çıkmaya başladı ben sadece saç dökulmemi durdurmak için almıştım cildim deki yağı bitirdi ve saçım çıkmaya başladı bu nedenle bitkisel saç bakım daha kaliteli olduğuna kanat getirdim ve herkese saç ekimi yapmasınlar Dr pordit saç bakım setini kullansınlar125